Органи влади зловживають монопольним становищем

У 2,5 рази частіше порушують антимонопольне законодавство органи влади та місцевого самоврядування області цього року порівняно з минулим.

Про це повідомила радіокомпанія «Місто над Бугом» з посиланням на Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

12 їхніх дій вже визнано антиконкурентними протягом першого півріччя.

Переважна більшість порушень полягає у прийнятті рішень про встановлення тарифів житлово-комунальних підприємств на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, вивезення твердих побутових відходів без встановлення в них 30-денного строку введення в дію.

Порушення законодавства допустили у Літинській та Крижопільській селищних радах, виконавчими комітетами Могилів-Подільської, Калинівської та Ладижинської міських рад.