Підприємства пролітають з «автоматом» по ПДВ через низькі зарплати
Шістьом віддали без «документалки»
Все більше підприємств Вінниччини вдаються до прозорих та цивілізованих форм ведення підприємницької діяльності, аби отримати право на автоматичне відшкодування ПДВ.
Про це повідомив відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.
Так, протягом січня - липня 2012 року платникам Вінницької області відшкодовано ПДВ на розрахунковий рахунок - 105,4 млн. грн.
Якщо у цей період минулого року жодне підприємство не отримало кошти без проведення документальних перевірок, то цього року шістьом платникам повернули ПДВ у автоматичному режимі на суму 24,7 млн. грн.
Зокрема, в липні до списку «відшкодуванців» потрапило ТОВ «Жежелівський каолін».
Найбільш «типовою» невідповідністю критеріям автоматичного відшкодування на Вінниччині є недосягнення рівня середньої заробітної плати.
Згідно з положеннями Податкового кодексу, право на автоматичне відшкодування ПДВ мають платники, у яких середня заробітна плата не менше ніж у 2,5 рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів).