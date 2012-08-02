Держфінінспекція має претензії до «військового санаторію» на 1,4 мільйони

Порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на суму майже 1,4 млн. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, який вінничани знають як «військовий санаторій», що на Свердлова.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Контрольний захід охопив період з січня 2010 до березня 2012 рр.

Зокрема, протягом 2010 – 2011 рр. із загального фонду кошторису виплачено більш як 1,3 млн. грн. зарплати працівникам, що здійснювали надання платних санаторно-курортних та медичних послуг, тоді як відповідно до вимог чинного законодавства заробітну плату вони повинні одержувати із коштів, отриманих за надані послуги.

Окрім того, під час ревізії виявлені порушення, пов’язані із нарахуванням та виплатою заробітної плати, грошових компенсацій тощо, на загальну суму 100 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства дві посадові особи Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону притягнуті до адміністративної відповідальності.

Про результати ревізії проінформовано правоохоронні органи.