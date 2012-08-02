В Польському консульстві відмовляють у візах

Представники громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» та вінницької громадської організації «Креатив» оприлюднили регіонального моніторингу візової політики країн ЄС та Шенгенської зони.

За результатами моніторингу лише 1% із претендентів на в’їзд у Шенгенську зону, які оформлював документи у Генеральному консульстві Республіки Польща у Вінниці – отримав відмову через прострочену дію документів.

Як заявила виконавець проекту Оксана Яцюк, візова практика Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці відповідає Візовому Кодексу і Угоді між Україною і Європейським співтовариством. Також виконавці проекту зазначають, що у Вінниці встановлено високий рівень отримання віз.

За інформацією Генерального консула у Вінниці Кшиштова Свідерека, зараз спостерігається наростання видачі

багаторазових і довгострокових віз. В 2010 році в обласному центрі було видано 21 тисяча віз, в 2011 – більше 38 тисяч. До цього слід додати, 11995 осіб отримали візи багаторазового в’їзду, 15155 – національні візи.

Представниця ініціативи «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко додала, що в осені українців очікує ще один крок до лібералізації візового режиму: «Спрощується порядок отримання віз для журналістів (скасовується вимога подання довідки від журналістських профспілок, достатньо лише клопотання редакцій) та для членів їхніх команд (операторів, звукорежисерів, які раніше не були охоплені Угодою). На додачу до чотирнадцяти існуючих, запроваджується чотири нові категорії громадян, які можуть безкоштовно отримувати багаторазові довготермінові візи».