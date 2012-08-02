Вінницькі ЗМІ можуть погоріти на несанкціонованій агітації

«На сторінках вінницької преси, на жаль, вже почали з’являтися публікації, які несуть відверто агітаційний характер. Поки газети ще не оприлюднені офіційні розцінки на політичну рекламу, такі матеріали є сумнівними. Редакторам та журналістам потрібно ретельно вивчити закон про вибори, адже законодавці передбачили суттєві штрафи за несанкціоновану агітацію» - зазначив під час прес-клубу, присвяченого початку виборчої кампанії голова вінницького відділення КВУ Владислав Телень.

Також Телень закликав мешканців області перевірити себе у списках виборців: «Вкрай важливо, щоб виборці, які прийняли рішення брати участь у голосуванні – перевірили себе у списках. Адже у новому законодавстві чітко виписано порядок внесення чи виправлення виборців у списках».

Також експерт зазначив, що сьогодні спірним залишається питання щодо голосування на дому у зв’язку із станом здоров’я. Сьогодні КВУ подало до Центральної виборчої комісії запит щодо роз’яснення, яка має бути довідка і хто уповноважений її видавати.