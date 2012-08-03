На Найєма напав охоронець людини на прізвище Калетнік?

Журналіст Мустафа Найєм заявив, що йому відоме прізвище делегата з'їзду Партії регіонів, охоронець котрого напав на журналіста, відібрав камеру і стер відео інциденту, - повідомляє ТСН.

«Вже відомо прізвище делегата Партії регіонів, охоронці якого відбирали у мене телефон і видаляли файли. Сьогодні вранці (2 серпня) моя колега, яка стала свідком подій, повідомила прокуратурі, що запам'ятала чотири цифри і літери держномеру автомобіля, в якому їхав делегат регіонал.

Хороші люди дізналися, що з усіх можливих комбінацій цих цифр тільки одна числиться за Мercedes 600 чорного кольору», - написав Найєм у своєму Facebook.

За його словами, ця людина має стосунок до голови Державної митної служби.

«Номер автомобіля - АА8193КО. Власник - Калетник Микола Миколайович, 1943 р.н. Яке він має відношення до глави аграрного комітету (Калетник Григорій Миколайович) або голови митниці (Калетник Ігор Григорович), і чи має впринципі, мені невідомо. Крім того, мені вже відомий номер і власник автомобіля охорони. Всі ці дані вже є в розпорядженні прокуратури», - наголосив журналіст.

Нагадаємо, за словами Найєма, інцидент стався після того, як на шляху до виставкового центру, де проходив з'їзд регіоналів, машина супроводу одного з делегатів підрізала мотоцикл Найєма. Після цього один з охоронців відкрив двері і сказав: "Долбо*об, куди ти їдеш. Ти що не бачиш, ми в ескорті».