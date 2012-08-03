Татусяк вже керує в Національному конгресі

Голова обласної Ради Сергій Татусяк очолив комісію з питань розвитку місцевого самоврядування та удосконалення адміністративно-територіального устрою Національного конгресу місцевого самоврядування.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Вінницької обласної ради.

За таке рішення проголосувала рада конгресу на своєму засіданні 30 липня.

Крім того,Сергій Татусяк увійшов до ради Національного конгресу місцевого самоврядування, представляючи квоту Української асоціації районних та обласних рад.

– В Асоціації я очолюю подібну комісію - з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Часто нашими структурами розглядаються та лобіюються тотожні питання. Думаю, якщо ми будемо їх розглядати одночасно в двох організаціях, то таким чином підсилимо їх вирішення, – прокоментував Татусяк.

Довідка: Національний конгрес місцевого самоврядування – це формат співпраці Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад та Української асоціації місцевих та регіональних влад. Конгрес діє з 27 січня 2010 року.