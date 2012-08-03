Крижопільська влада вирішили «помірятись» з Гройсманом

Перший серпневий день нинішнього року став для крижопільчан особливим – відбулося урочисте відкриття центральної площі

На площі влаштували декоративне мощення тротуарною плиткою, насадили клумби і спорудили фонтан.

Вечірню казку тут творитимуть вишукані ліхтарі.

Завдяки зусиллям багатьох небайдужих людей, справжніх ентузіастів, з’явилося прекрасне місце для відпочинку та проведення дозвілля площею 3,5 тис. квадратних метрів.

У своєму вітанні голова райдержадміністрації Лідія Семенюк подякувала усім, хто мав причетність до будівництва площі: «Щиро і сердечно дякую усім без виключення: хто переказав кошти у Благодійний фонд, хто допомагав, виділивши матеріали для будівництва, транспорт, саджанці та квіти для озеленення, хто забезпечив площу водою та освітленням, хто навантажував і розвантажував, хто власноруч трудився, прикрашаючи площу клумбами та газонами. Нехай це буде нашою спільною інвестицією наступному поколінню, яке користуватиметься цією чудовою інфраструктурою».

Найактивніших учасників, спонсорів будівництва площі нагороджено Почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної Ради, відзначено Подяками голови районної державної адміністрації та голови районної ради. Художні та самодіяльні колективи вітали гостей та мешканців Крижополя творчими виступами



