В транспортних злодіїв криза жанру – перейшли на велики

Залишені без нагляду велосипеди зловмисникам з легкістю вдалося викрасти, а от четвертий видурили шляхом обману.

Про це повідомив СЗГ ВМВ УМВС України у Вінницькій області.

В одному з гуртожитків, що розташований на території Замостянського району, господарі у тамбурі загального користування залишили без нагляду два спортивних велосипеди чималої вартості, які не залишились без уваги викрадачів. За словами самих господарів крадіжка сталась у нічний час.

Ще один велосипед, на цей раз дитячий, зловмисники викрали під ранок. Він знаходився у тамбурі одного з під’їздів багатоповерхівки без нагляду.

Щоб поцупити ще один велосипед зловмисникам довелося схитрувати. Сорока трьох річний чоловік на своєму велосипеді катався вулицями міста, зупинився перепочити та випити води біля одного з продуктових магазинів,що розташовані по вул. Хмельницьке шосе. Тут до нього підійшов двадцяти восьми річний чоловік та почав зацікавлено розпитувати про марку виробництва та ціну велосипеда. Довірливий чоловік сміливо відповідав на запитання і навіть дозволив сісти прокататися на його велосипеді. Не довго думаючи, злодій закрутив педалями та помчав на велосипеді, залишивши господаря в розгубленому стані.

На даний час працівниками міліції по трьох фактах порушено кримінальні справи за статтею ч. 3 ст.185 КК України та проводяться слідчо-оперативні дії по встановленню осіб.

У четвертому випадку порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Особу зловмисника правоохоронці встановили. Зараз вживаються усі необхідні заходи по його затриманню.