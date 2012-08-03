В центрі міста невідомий погрожував пістолетом
11:00, 03 серпня 2012Вінниця
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З гумовими кулями
2 серпня до Вінницького міського відділу міліції звернувся 47-річний вінничанин з повідомленням про те, що по вулиці Соборній біля одного з магазинів, невідомий чоловік з хуліганських спонукань погрожував йому предметом схожим на пістолет.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Вжитими заходами працівниками міліції за підозрою у вчинені злочину був затриманий 30-річний місцевий житель.
В ході огляду у підозрюваного було виявлено та вилучено пристрій для відстрілу гумових куль "Форт-12Р" та 4 набої до нього.
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