В центрі міста невідомий погрожував пістолетом

2 серпня до Вінницького міського відділу міліції звернувся 47-річний вінничанин з повідомленням про те, що по вулиці Соборній біля одного з магазинів, невідомий чоловік з хуліганських спонукань погрожував йому предметом схожим на пістолет.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Вжитими заходами працівниками міліції за підозрою у вчинені злочину був затриманий 30-річний місцевий житель.

В ході огляду у підозрюваного було виявлено та вилучено пристрій для відстрілу гумових куль "Форт-12Р" та 4 набої до нього.