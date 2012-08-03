Рошенівський фонтан вже має свій сайт

У вінницького світло-музичного фонтану ROSHEN з'явився ще один сайт, - повідомляє Vinbazar.com.

За допомогою Інтернет-ресурсу fountainroshen.com можна відслідковувати роботу фонтану із будь якої частини світу.

Портал належить компанії Roshen.

На ресурсі представлений графік роботи водограю, а також інформація про історію фонтану.

Місце розташування та як дістатися до набережної Roshen теж повідомляється на Інтернет-ресурсі.

Матеріали на порталі подані українською та російською мовами.

Раніше за життям вінниицького фонтану слідкували сайт http://vinfontan.in.ua, а також спільноти у соціальних мережах.