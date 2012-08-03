Рошенівський фонтан вже має свій сайт
12:30, 03 серпня 2012Вінниця
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У вінницького світло-музичного фонтану ROSHEN з'явився ще один сайт, - повідомляє Vinbazar.com.
За допомогою Інтернет-ресурсу fountainroshen.com можна відслідковувати роботу фонтану із будь якої частини світу.
Портал належить компанії Roshen.
На ресурсі представлений графік роботи водограю, а також інформація про історію фонтану.
Місце розташування та як дістатися до набережної Roshen теж повідомляється на Інтернет-ресурсі.
Матеріали на порталі подані українською та російською мовами.
Раніше за життям вінниицького фонтану слідкували сайт http://vinfontan.in.ua, а також спільноти у соціальних мережах.
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