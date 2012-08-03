Підліток вирішив викинутись з шостого поверху

Звести з життям рахунки намагалась 17-річна вінничанка.

Як повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області, 02.08.2012 р. м. Вінниця вул. Стахурського була скоєна спроба суїциду особою 1995 р.н.

17 – річна дівчина намагалась вистрибнути з балкону квартири на 6-му поверсі.

Рятувальникам вдалося евакуювати підлітка.

Один з рятувальників за допомогою автодрабини піднявся до балкону та перекрив шлях для стрибка, двоє інших через вхідні двері зайшли у квартиру й повернули дівчину в кімнату. Далі передали її працівникам швидкої допомоги.

Ппричини відчайдушного кроку дівчини наразі з’ясовуються