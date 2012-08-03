Таксистів "попросять" з центру міста

Таксистів Хмільника «проженуть» з центру міста, - пише «Громадський форум Хмільника».

Такий висновок форум чани зробили з повідомлення ІРА «ПЕРСПЕКТИВА» в соціальній мережі «Вконтакте».

Агенція посилається на рішення координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху, якою «було прийнято рішення про встановлення знаку заборони стоянки таксі в районі розміщення світлофору». Отож, інформує «ПЕРСПЕКТИВА», стоянку таксі з центру міста мають намір перенести на нещодавно відремонтовану вулицю Дзержинського.

«Із цією метою було зкореговано проектну документацію по вул. Дзержинського, з можливістю влаштування там стоянки таксі».

Далі в повідомленні йдеться про наступне: «Наразі майже всі технічні питання цієї проблеми вирішені і через день-другий таксисти «переїдуть” на вул. Дзержинського, де для їх них є спеціально облаштована стоянка. Одночасно там зможуть припаркуватися близько тридцяти авто».

