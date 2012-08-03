Вінничанин Ілля Нижник – в десятці кращих шахістів світу

Всесвітня шахова Федерація (ФІДЕ) представила рейтинг-лист на 1 серпня 2012 року. Трійку лідерів світового рейтингу становлять 1. Магнус Карлсен (Норвегія, 2837), 2. Левон Аронян (Вірменія, 2816) і 3. Володимир Крамник (Росія, 2797).

Кращий український гросмейстер Василь Іванчук (Львів) займає 10-у позицію.

На жаль, провідний гросмейстер Вінниччини – 31-річний Сергій Федорчук який кілька років тому входив до першої світової сотні, наразі не входить до цього елітного списку.

У списку 100 найсильніших юнаків світу є наймолодший гросмейстер України – 15-річний вінничанин Ілля Нижник.Він посідає десяту сходинку.

Ілля Нижник останнім часом не грає на турнірах у рідній Вінниці і практично не виступає у юнацьких змаганнях, адже міряється силами у дорослих чоловічих змаганнях.