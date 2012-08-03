Єврорегіон «Дністер» вициганив гроші в Вишеградського фонду

Регіональний центр транскордонного співробітництва Єврорегіон «Дністер» спільно з Міжнародним центром демократичних трансформацій (ICDT) та Інститутом стабільного розвитку (ISD) виграв грант міжнародного Вишеградського фонду.

Про це повідомив офіційний сайт Вінницької обласної ради.

Грантовий проект спрямований на зміцнення інституційного потенціалу керівних органів Єврорегіону «Дністер» і дозволить зміцнити довіру до нього у прикордонних регіонах України, Молдови, Придністров'я, перетворюючи кордон з формальної лінії поділу на сферу співпраці між сусідами.

Реалізація проекту дозволить Єврорегіону «Дністер» вирішити проблеми початкового періоду його функціонування, аби найкращим чином служити інтересам регіону, підтримуючи прикордонне та транскордонне співробітництво.

До реалізації проекту також будуть долучені місцеві органи влади, громадські інститути (школи, культурні центри, засоби масової інформації), підприємства України, Молдови та Придністров’я.

Проект реалізовуватиметься 1 рік – з вересня 2012 року по жовтень 2013 року.

Нагадаємо, що співпраця Єврорегіону «Дністер» та ICDT/ISD відбувається в рамках меморандуму, який 24 квітня поточного року у Вінниці підписали голова Ради Єврорегіону «Дністер» Сергій Татусяк та член Ради Єврорегіону «Дністер», віце-президент ICDT і представник ISD Шандор Келеш.

