Вінничанин купив «беху» Таїсії Повалій

51-річний Микола Покриш із села Велика Бушинка Немирівського району на Вінниччині купив автомобіль Таїсії Повалій, - повідомляє Gazeta.ua.

— Машину дістав через знайомих у Києві, — пояснює Микола Миколайович. — Знав, що чоловік співачки Ігор Ліхута купив їй сіру беху. Попросив товариша, як будуть продавати, щоб подзвонили. Зателефонували за півроку, сказали: забирай.

Взяв її за 50 тисяч доларів, хоча Повалій брала з салону за 120 тисяч. За автомобілем їздив у Київ, там зустрічався з водієм співачки. Подивився: машина славна, чистенька, вимита до блиску. На спідометрі всього 83 тисячіі кілометрів.

Відчиняє дверцята, показує темно-сірий салон, оббитий шкірою.

— Повалій у машині нічого не поміняла. Як узяли, так і продали. І салон, і коврики все залишилося. Зняли лише їхні номери, там, кажись, "Таїсія" було написано, їх перечепили на наступну машину. У бардачку було повно її дисків. Слухав. Вона мені подобається, люблю її пісні й голос. Після неї нічого не міняв. Тільки на дзеркало на лобовому склі вчепив дерев'яні чотки.

Микола каже, колись у цій машині Таїсія Повалій і російський співак Микола Басков знімали кліп "Ти далеко".