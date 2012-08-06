Опозиція виявила в реєстрі виборців зниклі вулиці і будинки

Вінницька обласна організація Об’єднаної опозиції «Батьківщина» заявляє, що в області почались маніпуляції з межами виборчих дільниць.

Про це йдеться в поширеному прес-службою Вінницької обласної партійної організації «ВО «Батьківщина» офіційному повідомленні.

Проводячи моніторинг, представники об‘єднаної опозиції виявили кілька десятків порушень. Особливо їх багато на 11 окрузі.

«В Держреєстрі загубили не лише окремі будинки, але й цілі вулиці. «Зекономлену» кількість голосів зацікавлені політичні сили, які мають вплив на державні структури в Вінниці, планують легалізувати за допомогою неіснуючих адрес.

Схема виглядає так. Наприклад, на 11 окрузі на виборах 2010 було сім проїздів Генерала Арабея (1 -7). В цьому році їх залишилось лише п‘ять, зникли будинки за адресою 5-й проїзд Генерала Арабея та 7-й проїзд Генерала Арабея.

Зауважте, що люди, які проживають за цією адресою в день виборів не зможуть проголосувати. Потрапити до додаткових списків можна лише за умови, якщо будинок існує в межах дільниці. Тоді виборець звертається до голови з відповідною заявою і за рішенням членів комісії його вносять до списку.

Якщо ж будинку в переліку немає, то вносити виборця просто немає куди, а самостійно «розширити» межі дільниці комісія не має права.

Тепер давайте поміркуємо де можуть з‘явитись ці голоси. В переліку однієї з дільниць цього ж округу знаходимо адресу Хмельницьке шосе 4-10В. В Держреєстрі пояснили, що згідно цього запису до дільниці включено будівлі по Хмельницькому шосе за номерами 4,5,6,7,8,9,10. Наскільки відомо, за адресою Хмельницьке шосе, 7 знаходиться адміністративна будівля, яку вінничани іменують «Книжкою», - повідомляють опозиціонери.

Крім зниклих проїздів з округу зникло дві спецдільниці. Якщо на президентських виборах їх було 14, то нині залишилось лише 12. Зокрема, загубився «Будинок-інтернат геріатричного профілю» за адресою Хмельницьке шосе, 106.

А от онкологічний диспансер та дитяча обласна лікарня внесені двічі. Перший раз як спеціальні, другий вже в складі звичайної .

Є приклади таких «описок» й на 12 окрузі. Зокрема, не зрозуміло, як голосуватимуть «мешканці» неіснуючого будинку по вул. Данила Нечая, 21, де знаходиться школа №22, яка внесена до дільниці 051556 за адресою автошколи по Богдана Хмельницького.

Таке ж питання виникає щодо адміністративних будинків по вулиці Коцюбинського 16,20,24,36,38, які подано в реєстрі як житлові.

Є на окрузі просто неіснуючі будинки, зокрема, Коцюбинського, 44.

Така ж історія з вулицею Острозького, тут кількість неіснуючих будинків просто «зашкалює».