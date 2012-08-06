Лобове зіткнення мотоцикла з «ВАЗом»

4 серпня о 00.30 год. в селі Росоша, Липовецького району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

33-річний водій мотоцикла "Мінськ" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ 2107", під керуванням 26-річного жителя села Росоша.

Удар був наскільки сильним, що водій мотоцикла загинув на місці.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч2. ст. 286 КК України ( карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років).

Триває слідство.