У вінницькій тюрмі вибирали міс

Другий рік в області проводиться конкурс «Міс пенітенціарна служба Вінницької області», де представниці служби показують свою красу і таланти.

Про це повідомляє головний спеціаліст у зв’язках із ЗМІ та громадськістю управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповал.

Цього року у конкурсі брали участь 6 жінок. Змагання передбачало проведення чотирьох конкурсів, серед яких «візитна картка», «розминка», «творчі здібності» та «дефіле у вечірніх сукнях». Справжній феєрверк краси, винахідливості, дотепності та оригінальності показали претендентки у ході конкурсів.

Особливо бурхливими оплесками зустрічали глядачі творчі здібності дівчат, серед яких були ліричні поеми, запальні танці та веселі пісні. Грація, витонченість і бездоганність конкурсанток у вечірніх сукнях зачарували всіх присутніх. Свято вдалось на славу!

Обговорення результатів конкурсу та визначення переможниці було жвавим та бурхливим. У гідній боротьбі перемогу здобула інженер-програміст інформаційної групи Вінницької виправної колонії (№86) лейтенант внутрішньої служби Олена Мельничук, яка буде представляти Вінницьку область на всеукраїнському конкурсі.

Віце-міс пенітенціарної служби Вінниччини стала старший інспектор з соціально-виховної та психологічної роботи з персоналом сектору по роботі з особовим складом Ладижинської виправної колонії (№39) лейтенант внутрішньої служби Юлія Бойчук.

Міс глядацьких симпатій отримала інспектор 2 категорії відділу режиму і охорони Вінницької установи виконання покарань (№1) сержант внутрішньої служби Тетяна Андрєєва.