Батюшка освятив нову автоматику, щоб листи не губилися

Презентація та введення в промислову експлуатацію нової автоматизованої системи сортування періодичних видань до відділень поштового зв’язку області відбулася 13 серпня в Цеху оброблення та перевезення пошти за адресою у м.Вінниця площа Героїв Сталінграду, 2.

За словами керівника регіонального відділення «Укрпошти» Наталії Костюк, нова автоматизована система дозволяє поштовикам оптимізувати процес сортування друкованих періодичних видань та відправлення їх до відділень поштового зв’язку. Адже нововведення значно скорочує час обробки періодичних друкованих видань, які надходять на адресу дирекції, та дозволяє прискорити процес доставки періодики до споживачів. Наталія Костюк також зазначила, що на цю подію давно очікували працівники відділення.

Освячення приміщення цеху оброблення пошти здійснив настоятель Собору Різдва Пресвятої Богородиці о.Олексій.

Представники Генеральної дирекції підприємства УДППЗ «Укрпошта» та облдержадміністрації нагородили кращих працівників Цеху оброблення пошти Почесними грамотами за багаторічну і самовіддану працю та побажали поштовикам добробуту і благополуччя.