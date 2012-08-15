ПАТ «Вінницягаз» піде з молотка

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній: «Дніпропетровськ-», «Запоріжжя-», «Луганськ-», «Лубни-», «Кременчук-», "Суми-", "Вінниця-", "Житомир-", "Тисмениця-", "Крим-", "Волинь-", "Чернівцігаз".

Як йдеться в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, ПАТ «Вінницягаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 14 вересня цього року.

Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 1,5 млн. грн., крок торгів - 15 тис. грн.

Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,2 млн. грн.