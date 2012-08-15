Кандидати в окрузі №13 – бурштиновий чиновник і опальний регіонал

Як медом намащено кандидатам в народні депутати на території виборчого округу №13.

Наразі кількість зареєстрованих ЦВК «претендентів на папаху» парламентаря, які боротимуться за голоси виборців у цьому окрузі, вже перевалила за 15.

Останні зареєстровані – досить цікаві особи.

Одни із них - Юрій Якович Яремчук, опальний депутат облради, якого виключили з фракції ПР.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, коментуючи даний факт голова облради Сергій Татусяк, який також є членом фракції Партії регіонів, заявив, що „попередньо неодноразово була принципова розмова з цим депутатом, але він не дослухався до порад. Ті публікації в пресі, які були відкритими, не мали аргументів. Ми вважаємо, що депутат від Партії Регіонів має бути взірцем, а не навпаки”.

Невідомо, що конкретно мав на увазі Сергій Татусяк, але напередодні тих подій ЗМІ „рясніли” заявами тодішнього в.о. голови ВАТ „Вінницягаз” Ігоря Марчака, що Юрій Яремчук значиться у списках боржників, і його борг за газ становить 6800 гривень.

Юрій Яремчук народився 31 травня 1972 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії регіонів, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Інший "свіжий кандидат" - Негруб Микола Іванович, народився 21 травня 1950 року в селі Пругли Опішнянського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, державне підприємство "Бурштин України", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА".

До цього ЦВК зареєструвала 14 кандидатів в депутати, які балотуватимуться в окрузі до ВР. 5 кандидатів висуното політичними партіями, 9 – само висуванці.

Філонов Микола Валерійович – народився 25 листопада 1979 року в місті Козятин Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта незакінчена вища, головний редактор, інтернет-видання “Свобода слова в Україні”, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Черній Василь Васильович – народився 3 листопада 1959 року в селі Ванжулів Лановецького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Народної Партії, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Народна Партія.

Юрчишин Петро Васильович – народився 13 липня 1958 року в місті Антрацит Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, агропромислове науково-виробниче підприємство “Візит”, безпартійний, проживає в місті Хмільник Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Кавунець Андрій Володимирович – народився 9 червня 1978 року в місті Калинівка Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу ідеології Вінницької обласної організації Партії регіонів, член Партії регіонів, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Партія регіонів.

Побережний Олег Володимирович – народився 8 серпня 1967 року в селі Стара Гута Хмільницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу регіональної співпраці та координації центрів з інвестицій та розвитку, Департамент державної інвестиційної політики та регіонального розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, безпартійний, проживає в селі Стара Гута Хмільницького району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка”.

Борисюк Тарас Григорович – народився 4 вересня 1965 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний редактор, газета “НОВА В.Г.”, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Катеринчук Микола Дмитрович – народився 19 листопада 1967 року в селі Лугове Тальменського району Алтайського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”.

Добруцький Ігор Ігорович – народився 8 березня 1958 року в місті Хмільник Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, почесний президент, громадська організація “Столичні ініціативи”, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Палій Ліна Миколаївна – народилася 27 вересня 1979 року в смт Попільня Житомирської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, підприємство “Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м. Києва”, член Політичної партії “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка”, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Зубко Ігор Миколайович – народився 29 червня 1973 року в селі Михайлин Козятинського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, громадська організація “Наш дім – Вінничина”, безпартійний, проживає в місті Козятин Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Климчук Олександр Миколайович – народився 15 грудня 1984 року в місті Нойштрелітц, Німеччина, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гайдаєв Юрій Олександрович – народився 14 серпня 1954 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Комуністична партія України.

Шепелев Олександр Олександрович – народився 4 липня 1970 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Сусла Василь Станіславович – народився 1 сiчня 1965 року в селі Люта Великоберезнянського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП “Ікспі Інжиніринг”, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.