«Заслуженого будівельника України» дали чиновнику

На Вінниччині побільшало на одного Заслуженого будівельника України.

Днями це почесне звання присвоїли чиновнику, посадовцю Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області.

Про це йдеться в Указі Президента України № 469/2012 від 10 серпня 2012 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня будівельника»:

«Присвоїти почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ» БЛАЩУКУ Сергію Вікторовичу – начальникові територіального органу Державної архітектурно-будівельної інспекції України – Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області».