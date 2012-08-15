На вінницькій землі заробили 12 мільйонів

Станом на 1 серпня поточного року на Вінниччині продано 120 земельних ділянок несільськогосподарського призначення, загальною площею 1209,43 га, вартістю 13,41 млн. гривень та прав оренди на 35 земельних ділянок, загальною площею 1164,17 га, вартістю 1,5 млн. гривень.

Про це повідомило головне управління Деркомзему у Вінницькій області.

До державного та місцевих бюджетів з початку 2012 року надійшло 11,99 млн. гривень, у тому числі – до державного бюджету 1,03 млн. гривень.

Останні земельні торги відбулися у Барському та Козятинському районах. На аукціонах було виставлено 24 лота (земельних ділянок) для продажу права оренди на них. Загальна площа зазначених земельних ділянок склала 690,967 га, стартова ціна лотів становила 675 тис. грн. Ціна за яку придбано право оренди склала 776 тис. грн.