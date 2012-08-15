1% безробітних отримують 2582 гривні допомоги

- Чисельність безробітних серед економічно активного населення віком від 15 до 70 років зменшилася з 82,4 до 73,8 тис. осіб, - повідомила на прес-конференції заступник голови обласної державної адміністрації Любов Спірідонова. - Порівняно з відповідним періодом минулого року рівень безробіття в області знизився з 10,6% до 9,7%, а середній показник по Україні – 8,4%.

Загальна чисельність незайнятого населення на обліку в обласній службі зайнятості зменшилась на 2,4 тис. осіб і становить 56,6 тис. Але чисельність вільних робочих місць залишилась на рівні минулого року і становить 1,5 тис. Кількість незайнятих громадян на обліку в службі зайнятості досягла 21,8 тис. осіб і на кожне вільне робоче місце претендує 14 осіб.

Від підприємств, організацій та установ до центрів зайнятості надійшли пропозиції на 26,9 тис. вакансій або 99,1% до минулорічного показника.

Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

За сприяння обласної служби зайнятості у поточному році працевлаштовано 22,3 тис. незайнятих громадян, що становить 39,4% від їх загальної чисельності. На додаткові робочі місця, які створені роботодавцями за сприяння дотацій з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, працевлаштовано 1596 осіб. Пройшовши відповідне навчання, отримавши одноразову допомогу із безробіття, зареєструвався як підприємець 221 безробітний.

Вживаються заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці. З цією метою на профнавчання направлено 5,6 тис. осіб. Тимчасовою трудовою діяльністю забезпечено 6 тис. незайнятих громадян на оплачуваних громадських роботах.

Кожні дев’ять з десяти безробітних, які перебували на обліку, отримували допомогу з безробіття. Середній розмір її підвищився з 819 до 926 грн. або на 13%. Третина безробітних отримувала допомогу із безробіття у мінімальному розмірі для незастрахованих осіб у розмірі 544 грн., 40% – отримували не більше мінімуму для застрахованих осіб у розмірі 841 грн. і тільки 1,4% – отримували максимальний розмір допомоги з безробіття у сумі 2582 грн., що не перевищує середню заробітну плату.