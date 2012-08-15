На День незалежності приїде 12 делегацій

На святкування Дня незалежності Вінниччина прийматиме 12 офіційних іноземних делегацій.

Про це повідомляє офіційне Інтернет - представництво Вінницької ОДА.

Гостями урочистостей стануть представники із Сьвєнтокшиського та Лодзинського воєводств Республіки Польща, дві делегації із Свердловської та делегація із Бєлгородської областей Російської Федерації.

Також учасниками стануть делегації із Ясського повіту Румунії, район Сороки та Окниці, район Флорешти та Дондушень Республіки Молдова, із Рибницького та Каменського районів Придністров’я, а також місія Європейського союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).

Заступник голови ОДА Г.Дерун дав завдання керівникам районів визначитись із об’єктами, які будуть представлені гостям, особливо наголосив на показі досягнень регіону.