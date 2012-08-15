Відсьогодні заборонено ловити раків

З 15 серпня до 15 вересня у Вінницькій області заборонено вилов раків. Це пов‘язано з тим, що у цей період у них відбувається линька, раки стають малорухливими, а відтак – легкою здобиччю для рибалок.

До речі, у рибінспекції Вінницької області зазначають, що за порушення заборони штрафуватимуть від 340 до 680 гривень. Крім цього, за кожного вилученого рака нараховуватиметься додатково 29 грн. 50 коп.

А взагалі раків дозволяється ловити не більше 30 штук на людину - або руками, або раколовками діаметром не більше 70 см.

Заборона на лов раків в Україні вводять двічі на рік: з 1 квітня по 30 червня, коли самки виношують ікру і личинок, і під час другої линьки - з 20 серпня по 30 вересня.