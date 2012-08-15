Відчиняєте вікна? Ми йдемо до вас

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14:40, 15 серпня 2012Вінниця
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Лютують «форточники»
14 серпня до Могилів-Подільського райвідділу міліції звернулась 23-річна жителька с. Юрківці про те, що цього ж дня з її будинку, шляхом проникнення через вікно скоєно крадіжку двох мобільних телефонів "Самсунг" та "LG", радіоприймача з флешкою та грошові кошти в сумі 600 грн.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
За підозрою у скоєні даного злочину працівники міліції затримали 22-річного жителя села Серебрія, у якого під час поверхневого огляду було знайдено частина викрадених речей потерпілої.
За фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України
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