Відчиняєте вікна? Ми йдемо до вас

14 серпня до Могилів-Подільського райвідділу міліції звернулась 23-річна жителька с. Юрківці про те, що цього ж дня з її будинку, шляхом проникнення через вікно скоєно крадіжку двох мобільних телефонів "Самсунг" та "LG", радіоприймача з флешкою та грошові кошти в сумі 600 грн.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

За підозрою у скоєні даного злочину працівники міліції затримали 22-річного жителя села Серебрія, у якого під час поверхневого огляду було знайдено частина викрадених речей потерпілої.

За фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України