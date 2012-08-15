До Дня Незалежності відкриють морг

Готовність приміщення Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи складає 99%. Про це заявив сьогодні на прес-конференції начальник управління капітального будівництва Вінницької ОДА Руслан Слюсаренко.

- Ще у 2006 році комісія з Міністерства охорони здоров‘я визначила приміщення моргу по по вул. Гліба Успінського, 83 у Вінниці як найгірше серед усіх в Україні, - сказав Руслан Петрович. – Сьогодні завершені усі роботи. Зараз підвозяться меблі, готуються підїздні шляхі, завершуються інші роботи по налагодженню інфрастуктури.

Роботи мали завершити до осені 2012 року, але управління отримало вказівку від губернатора Миколи Джиги завершити їх через 10 днів.