Малюк зварився в окропі
15:18, 15 серпня 2012Вінниця
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14 серпня в реанімаційне відділення Козятинської лікарні Вінницької області потрапила однорічна дитина з численними опіками лівої сторони обличчя, тулуба та кінцівок (25-30% тіла). Стан здоров’я постраждалого медики кваліфікують, як важкий.
Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС України у Вінницькій області.
Як стало відомо, хлопчик перекинув на себе каструлю з окропом.
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