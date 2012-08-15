Малюк зварився в окропі

14 серпня в реанімаційне відділення Козятинської лікарні Вінницької області потрапила однорічна дитина з численними опіками лівої сторони обличчя, тулуба та кінцівок (25-30% тіла). Стан здоров’я постраждалого медики кваліфікують, як важкий.

Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС України у Вінницькій області.

Як стало відомо, хлопчик перекинув на себе каструлю з окропом.