Навчання розпочнеться 3 вересня

Новий навчальний рік розпочнеться у суботу, 1 вересня урочистою ранковою лінійкою. Самі ж заняття – вже з понеділка, 3 вересня, за графіком, який затвердило Міністерство освіти. Про це повідомила заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова.

- У новому навчальному році у школах Вінниччини буде працевлаштовано 217 молодих вчителів, - сказала Спірідонова. - Це говорить про те, що ми повністю забезпечили освітянську галузь кадрами. Зараз у нас є потреба у вчителях математики, фізики, англійської мови для сільських шкіл.

У 2012/2013 навчальному році навчальні заняття будуть організовуватись за звичайною семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня (25 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем). Закінчиться навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (27-30 травня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (27 травня-7 червня) і державною підсумковою атестацією випускників початкової, основної і старшої школи.