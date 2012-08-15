589 гривень дадуть сім‘ям загиблих міліціонерів-вінничан

22 серпня встановлено День вшанування пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків. До цієї дати виконавчий комітет Вінницької міської ради виділив кошти на матеріальну допомогу сім’ям загиблих правоохоронців міського відділу міліції.

Про це йдеться у рішенні виконкому Вінницької міськради.

Згідно даного рішення, з нагоди відзначення Дня пам’яті загиблих співробітників органів внутрішніх справ в 2012 році Вінницькою міськрадою виділено виконавчому комітету 3050 гривень на надання матеріальної допомоги 5 сім’ям загиблих працівників міського відділу міліції.

За ці кошти буде надана допомога у розмірі 589 гривень на кожну сім’ю, а також закуплені квіти.