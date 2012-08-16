Вінничани ігнорують програму «Доступне житло»

По програмі «Доступне житло» у Вінницькій області зводять 280 квартир у 10 будинках.

- У Вінниці це будинки по вулиці Смирнова, Тимощука, провулку Українську, Щорса та два будинки у мікрорайоні Академічний, - говорить начальник управління капітального будівництва Вінницької ОДА Руслан Слюсаренко, - також зводяться будинки у містах Липовець, Хмільник та Гнівань.

За словами Руслана Петровича поки що 11 жителів області подали документи для участі у програмі та підписали договори.

- Здешевлення доступного житла йде у рамках 1 тисяч гривень, - продовжує Слюсаренко. – Якщо на ринку один квадратний метр житла коштує 4934 гривні, то по програмі 4000 гривні.

Чому такий низький попит на програму «Доступне житло» Слюсаренко вважає, що через недостатню інформативність жителів. Але самі вінничани називають основну причину – занадто високі вимоги.

- Потрібно мати 25% податкового внеску, - говорить вінничанка Ірина Гальчак, яка намагалася взяти доступний кредит, - а це за двокімнатну середню квартиру приблизно 70-80 тисяч гривень. Також треба довести, що ти дійсно потребуєш житла, Треба стояти на квартирній черзі, мати обов’язково місцеву прописку, якщо винаймаємо квартиру, то маємо це робити щонайменше 5 років і офіційно орендувати квартиру,тобто з договором. Також треба мати офіційну зарплату на двох від 6 тисяч гривень. Але найголовніше – нас двоє і можемо претендувати на 52 кв.метри, а це однокімнатна квартира, бо двокімнатка починаєтсья з 60-65 квадратів, адже будують дуже просторі квартири. А однокімнтка нам не потрібна. Виходить ми ніяк не можемо скористатись цієї програмою.