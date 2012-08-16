Антимонопольний комітет наказав усім міськрадам створити ритуальні служби

Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звинуватило у бездіяльності дві міські ради області – Барську та Тульчинську.

Як повідомляє прес-служба відомства, органи самоврядування не прийняли рішення про створення у своїх містах ритуальних служб. А це, на думку інспекторів АМК, «могло призвести до недопущення конкуренції на ринку ритуальних послуг у межах міст».

