Антимонопольний комітет наказав усім міськрадам створити ритуальні служби
09:14, 16 серпня 2012Вінниця
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Щоб була конкуренція
Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звинуватило у бездіяльності дві міські ради області – Барську та Тульчинську.
Як повідомляє прес-служба відомства, органи самоврядування не прийняли рішення про створення у своїх містах ритуальних служб. А це, на думку інспекторів АМК, «могло призвести до недопущення конкуренції на ринку ритуальних послуг у межах міст».
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