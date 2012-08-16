Розбирав газовий балон і - закурив

14 серпня до Гайсинської центральної районної з термічними опіками потрапив 23-річний місцевий житель.

За словами потерпілого, він у власному домогосподарстві, розбираючи п’ятилітровий газовий балон, запалив цигарку, внаслідок чого відбувся спалах.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби теруправління МНС у Вінницькій області.

Постраждалий каретою швидкої допомоги був доставлений в Гайсинську центральну районну лікарню з діагнозом «термічний опік полум’ям лівого гомілково-ступеневого суглобу ІІ-ІІІ ступеня 2 відсотки».