Розбирав газовий балон і - закурив
09:21, 16 серпня 2012Вінниця
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14 серпня до Гайсинської центральної районної з термічними опіками потрапив 23-річний місцевий житель.
За словами потерпілого, він у власному домогосподарстві, розбираючи п’ятилітровий газовий балон, запалив цигарку, внаслідок чого відбувся спалах.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби теруправління МНС у Вінницькій області.
Постраждалий каретою швидкої допомоги був доставлений в Гайсинську центральну районну лікарню з діагнозом «термічний опік полум’ям лівого гомілково-ступеневого суглобу ІІ-ІІІ ступеня 2 відсотки».
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