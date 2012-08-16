Будівництву сміттєпереробного заводу уряд дав "зелене світло"

Кабінет Міністрів затвердив техніко-економічного обґрунтування "Національного проекту "Чисте місто" вартістю 435 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами.

"Уряд відкрив "зелене світло" для створення індустрії сміттєпереробки. 10 нових комплексів, у різних регіонах України, з глибиною переробки більше 50% складуть основу нової індустрії України і будуть служити прикладом для втілення Національного проекту в інших регіонах країни", - цитується в повідомленні голова Держнацпроекту Владислав Каськів.

За його словами, нова індустрія здатна залучити в Україну до 400 млн. євро приватних коштів у вигляді інвестицій, створити близько 2 тис. робочих місць і щорічно утилізувати більше 1,5 млн. тонн сміття.

"В даний час в країні повністю відсутня галузь сміттєпереробки, діють тільки 2 сміттєспалювальні заводи, збудованих у 80-е роки." - підкреслив Каськів.

Згідно з ТЕО, будівництво розраховано на 2 роки.

Як повідомлялося, нацпроект "Чисте місто" прогнозує будівництво 20 сміттєпереробних заводів до 2020 року.

Госнацпроект прогнозує оголошення інвестиційних конкурсів на будівництво 10 заводів по переробці сміття в 10 містах у серпні.

Потужність переробки заводів в Києві і Харкові складе 300 тис. тонн твердих побутових відходів (ТПВ) в рік, у Дніпропетровську - 200 тис. тонн на рік, у Чернівцях, Сумах, Полтаві, Черкасах, Кіровограді, Тернополі та Вінниці - по 100 тис. тонн ТПВ в рік.

Метою проекту "Чисте місто" є створення індустрії переробки сміття в Україні.

