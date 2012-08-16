Щетиніна балотуватись в окрузі №12 не пустили

Дві цікаві фігури не потрапили в число кандидатів у народні депутати з тих, хто вирішив балотуватись на Вінниччині.

Так, 14 серпня ЦВК своєю постановою №377 відмовила в реєстрації кандидатом в нардепи по виборчому округу №11 Сергію Червонопиському, голові Української спілки ветеранів Афганістану (УСВА).

Мотивація – «у заяві про самовисування Червонописького С.В. відсутнє зобов’язання у разі обрання його депутатом скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції України та законів України несумісний з мандатом народного депутата України. Тому подана заява не є заявою про самовисування кандидата у народні депутати України у розумінні пункту 1 частини другої статті 55 Закону».

Вкотре не стане нардепом і добре відомий вінничанам підприємець, а колись – і політик Сергій Щетинін. Він збирався потягатись за депутатський мандат у виборчому окрузі №12.

Йому ЦВК відмовила в реєстрації через те, що «усупереч вимогам пункту 1 частини другої статті 55 Закону заява про самовисування Щетиніна С.М. не містить зобов’язання в разі обрання його депутатом припинити діяльність, яка відповідно до Конституції України та законів України несумісна з мандатом народного депутата України (або зазначення того, що така діяльність ним не здійснюється). За таких обставин поданий документ не є заявою кандидата у народні депутати України у розумінні зазначених норм Закону».

Цією ж постановою Центрвиборчком відмовив у реєстрації самовисуванцям Мирзанюку Віктору Петровичу в реєстрації кандидатами у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 11, Котонос Наталії Миколаївни в реєстрації кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 13, а також Поплавському Олександру Анатолійовичу в реєстрації кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 15.

ЦВК постановила повернути їм внесені грошові застави.

