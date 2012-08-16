Пішов по горілку – згубила вода

15 серпня о 12:42 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини № 31 селища міського типу Тиврів від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що у річці Південний Буг неподалік райцентру було знайдено мертвим 50-річного вінничанина, який зник кількома днями раніше під час відпочинку на водоймі.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Заяву про зникнення до правохоронців написав товариш, з яким загиблий на березі річки розпивав спиртні напої.

За словами очевидця, чоловік близько 23-ї години пішов до найближчого населеного пункту за черговою порцією спиртного та не повернувся.

Згідно з висновком експертів, причиною смерті є утоплення.

Чому чоловік поліз напідпитку у воду, залишиться назавжди таємницею.

Загалом з початку року на водоймах Вінниччини загинули 62 людини, з них у стані алкогольного сп’яніння 13.