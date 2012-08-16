Вінниціанських слонів роздаватиме В‘ячеслав Узєлков

VI–й Міжнародний Вінниціанський фестиваль комедійного та пародійного кіно відкриється 22 серпня о 19.00 на площі Театральній.

Цього дня відбудеться перегляд кращих гумористичних роликів, надісланих на фестиваль учасниками з різних країн. За традицією фестиваль не обмежує статус потенційних учасників професійними, географічними або аматорськими рамками. А далі - члени журі з восьми країн світу через Інтернет прискіпливо оцінюватимуть роботи кмітливих та винахідливих.

Склад журі традиційний та складається з представників 8 країн світу. Зокрема, до його складу входять президент асоціації „КВН України” Михайло Агранат, поет-пародист Віктор Байрак, знаний одеський сценарист Олександр Бабич, відомий знавець „Що? Де? Коли?” Борис Бурда, арт-директор телеканалу „1+1” Роман Дерига, капітан команди КВН „Дівчата з Житомира” Марина Поплавська, популярний телеведучий Євген Чепурняк та інтреконтинентальний чемпіон з боксу за версіями WBA та WBO, вінничанин В’ячеслав Узєлков.

Цього року номінації будуть такі:

1." Short, побери!" (професійне короткометражне відео)

2. Смішна анімація

3. "Діти Еміля Горовиця" (музичні відеокліпи, кавери)

4. Смішне, але інше...

5. "Танці, що викликають посмішку"

Всі відео короткі, до 7 хвилин. У фестивалі беруть участь лише відео-роботи, а присутність автора не обов’язкова. Кожного року на фестиваль подають більше сотні робіт, а у його фінальній частині глядачі та судді продивляються біля двох десятків відеокліпів.

З 1 вересня кращі роботи фестивалю можна буде побачити в ефірах вінницьких телеканалів „Вінтера” та „Віта”, а також перед сеансами у кінотеатрі ім. Коцюбинського.

Церемонія нагородження позолоченими статуетками у вигляді летючих слонів традиційно відбудеться 15 вересня на День міста. Шестеро переможців також отримають грошові призи від генерального спонсора фестивалю ювелірного центру "Діадема". Призовий фонд кожної номінації від 300 до 500 у. е.