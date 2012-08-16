Хмільницький притончик гнав не самогончик

14 серпня в ході проведення розшукових заходів в місті Хмільник працівники міліції встановили, що 42-річний місцевий житель надавав приміщення свого будинку для виготовлення та вживання наркотичних засобів.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Вилучені речові докази направлені на дослідження в НДЕКЦ при УМВС.

Всього за минулу добу правоохоронцями виявлено та розкрито 4 злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків та психотропних речовин.