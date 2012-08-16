«Кряж-Медуніверситет» втрачає лідерів і головного тренера

Вінницька жіноча волейбольна команда суперліги «Кряж-Медуніверситет» у період міжсезоння зазнала чималих кадрових втрат.

Її через значні затримки з фінансуванням залишили чотири провідних гравці: нападниці Маргарита Степаненко та Катерина Казбанова поїхали в Баку, а точніше до «Рабіти», Аліна Степанчук тепер є повноправним гравцем южненського «Хіміка», а Аріна Бахрамова зараз в пошуках нової команди.

Повернулися до вінницького клубу після декретної відпустки гравець першого темпу Катерина Фролова (в дівоцтві Крюкова), а також Ірина Аладіна.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації волейболу України, у «Кряжі-Медуніверситеті» в міжсезонні залишилось лише десять гравців. Такою обоймою складно буде на щось розраховувати. Тому вінницька команда потребує доукомплектації.



Але, окрім фінансових негараздів, нашому клубу тепер «Кряж-Медуніверситету» треба вирішувати й кадрове питання, адже колектив залишив багаторічний головний тренер Олександр Бондаренко. Наразі його обов’язки виконує керівник клубу Олександр Краєвський.