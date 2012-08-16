Іноземних інвестицій вистачить на три «хати» під Києвом

У першому півріччі 2012р. в економіку Вінницької області іноземними інвесторами вкладено 5,8 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Основною формою залучення капіталу були грошові внески, частка яких склала 98,9% вкладеного обсягу. Крім того, капітал нерезидентів в області зріс за рахунок внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна.

За цей час зросли обсяги капіталу з Кіпру на 1,7 млн. дол., з Австрії та Туреччини по 1,3 млн. дол. відповідно.

Продовжували нарощувати свій капітал інвестори з Російської Федерації, Лівану, Казахстану, Китаю та інших країн.

Приріст іноземного акціонерного капіталу у січні–червні 2012р. спостерігався на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям – на 3,4 млн. дол.

Слід відмітити, що значні обсяги приросту іноземного капіталу

у I півріччі 2012р. досягнуто на підприємствах Козятинського (1,3 млн. дол.), Калинівського (0,4 млн. дол.) районів та м. Жмеринки (0,3 млн. дол.).

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2012р. склав 224,6 млн. дол., що на 0,8% менше обсягів інвестицій на початок 2012р., та в розрахунку на одну особу населення складає 137,7 дол.

Інвестиції надійшли із 48 країн світу. Переважну більшість інвестицій (77,5% від загального обсягу) унесено з країн ЄС – 174,2 млн. дол., з країн СНД – 15,4 млн. дол. (6,9%), з інших країн світу – 35,0 млн. дол. (15,6%).

Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Австрії, Кіпру, Франції, Німеччини, Польщі, Російської Федерації та Ліхтенштейну. На ці сім країн припадає 81,7% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

На підприємствах промисловості зосереджено 133,2 млн. дол. (59,3%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 122,5 млн. дол. та добувної – 9,9 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено майже 61,3 млн. дол. прямих інвестицій, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – 29,9 млн. дол. хімічну та нафтохімічну – 26,8 млн. дол.

В організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям, акумульовано – 54,8 млн. дол. (24,4% від загального обсягу), на підприємствах сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послугами – 16,3 млн. дол. (7,3%) на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – 11,8 млн. дол. (5,2%).

Вагому частку (47,2%) іноземного капіталу зосереджено у м. Вінниці – 106,0 млн. дол.

Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 35,8 млн. дол. (16,0%) та Немирівському – 14,7 млн. дол. (6,6%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Барський, Вінницький, Тиврівський.