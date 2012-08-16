Лише у двох будинках відремонтують труби

Виконком Вінницької міської ради виділив департаменту житлового господарства 400 тис. гривень на реконструкцію інженерного обладнання двох житлових будинків з відключенням від систем центрального опалення та гарячого водопостачання.

Про це йдеться у рішенні виконкому Вінницької міськради.

Вінницька міськрада виділила кошти з цільового фонду на капітальний ремонт інженерних мереж двох житлових будинків, що знаходяться по вул. Келецька та Фрунзе.

Згідно рішення міськради для реконструкції обладнання з відключенням від систем центрального опалення та гарячого водопостачання в будинку по вул. Келецька виділено 268,7 тис. гривень, а для будинку що розташований на вул. Фрунзе – 131,2 тис. гривень.