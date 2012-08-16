Дах у школі перекриють за 6,4 мільйони гривень

- Одна гривня, вкладена у будівництво забезпечує ріс валовогопродукту у 8 разів. А одне робоче місце цієї галузі забезпечує роботою 30 працівників інших сфер діяльності, - сказав вчора на прес-конференції начальник управління капітального будівництва Вінницької облдержадміністрації Руслан Слюсаренко.

За перше півріччя поточного року обсяг виконаних в області будівельних робіт склав 506 млн грн. У 2012 році обсяг капіталовкладень на будівництво об‘єктів соціальної сфери становить 123 млн грн. Минулого року ця цифра складала 67 млн грн., а позаминулого всього 20,3 млн грн.

- Велику увагу приділяємо обєктам соціальної сфери, - наголосив Руслан Петрович. - Проводиться реконструкція Вищеольчедаївської школи, що у Мурованокуриловецькому районі. Виділено 1,3 млн грн. Роботи маємо виконати за 2 місяці. На реконструкціюі школа № 1 у Чечельнику виділено 500 тисяч гривень. На даний момент завершуються роботи по утепленню будівлі.

Відновлюються роботи і на об’єктах-довгобудах. Зокрема, для будівництва школи у селі Михайлівка Гайсинського району виділено 6,4 млн. грн. Тут мають перекрити даху площею 620 кв. м. На школу у Зведенівці Шаргородського району виділено 4,4 млн., школам у Гопчиці Погребищенського району та Сосонці Вінницького району дали по 1,5 млн грн. Стільки жотримали і школи у селах Василівка Тиврівського району та у Крижополі.

Крім цього розпочато реконструкцію дитячого садочка «Пролісок» у Сутисках.