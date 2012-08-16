Після повернення з вулиці промивайте очі і ніс водою

У зв’язку із дощами концентрації пилку у повітрі Вінниці низькі, у тому числі - амброзії, яка зараз є основним алергеном вінницького повітря.

Помірними залишаються концентрації менш алергенного полину, високими – не алергенної кропиви.

Крім цього, у атмосфері Вінниці зустрічаються поодинокі зерна лободових, подорожнику, рослин родин складноцвіті та дзвоникові.

Опади різної інтенсивності, які прогнозуються у Вінниці наступного тижня щодня окрім 19 та 20 серпня, вже підвищили концентрації аскоспор.

Альтернарія, спори якої спостерігатимуться у помірних концентраціях, може викликати симптоми 18-23 серпня. Інтенсивність утворення спор кладоспоріуму знижується. Високими концентрації цих малоалергенних спор можуть бути 20-21 серпня. Серед спор з низькими концентраціями – копрінус, епікоккум, ганодерма, спори іржастих та сажкових грибів.

Якщо Ви відчуваєте симптоми полінозу (алергії на пилок рослин) або хочете попередити їх появу взагалі уважно ознайомтесь із рекомендаціями лікаря:

1. Не займайтесь активною діяльністю на вулиці в ранковий час (пік викиду пилку припадає на період з 5 до 12 годин ранку), особливо - у суху вітряну погоду.

2. Не вивішуйте для сушіння на відкритому повітрі одяг і білизну – на неї осідає пилок.

3. Зачиняйте вікна на ніч і вранці або завішуйте вікна мокрою тканиною. Закривайте вікна в автомобілях.

4. Носіть звичайні або сонцезахисні окуляри. Вони частково захищають очі від пилку. По можливості користуйтеся маскою, особливо - за містом.

5. Після повернення з вулиці мийте голову і руки, промивайте очі і ніс теплою водою.

6. В період загострення, а також поза сезоном не вживайте продукти, які містять інгредієнти, що можуть спричинити перехресні реакції з алергенами пилку. Зокрема, при алергії на пилок злаків (жито, тимофіївка, райграс, лисохвіст) не рекомендовано вживати:

* мед

* хліб, печиво, макарони, сухарі

* манну крупу

* варені ковбаси, сосиски

* пиво,віскі, пшеничну горілку

при алергії на пилок бур’янів (полин, лобода, амброзія, соняшник) не рекомендовано вживати:

* мед, халву

* насіння соняшника, масло

* дині, кавуни, персики

* селеру

7. Не використовуйте рослинні препарати через можливість розвитку перехресних реакцій

* при алергії на пилок бур’янів не рекомендовані трав’яні збори з ромашки, нагідок, мати-й-мачухи

8. При наявності температури в період загострення полінозу не використовуйте безконтрольно жарознижуючі та антибактеріальні препарати. Необхідність їх вживання визначає тільки лікар

9. Якщо є можливість, поїдьте у відпустку у морські, степові або гірські райони України, де активне пилкування дерев на даний час не спостерігається.

10. Знаходячись за кермом або виконуючи роботу, що потребує значної уваги, не використовуйте протиалергенні препарати без погодження з лікарем. Багато із них мають снодійний ефект і знижують швидкість реакції. Пам'ятайте, що згідно Ст. 130 Адміністративного Кодексу України, управління транспортними засобами особами під впливом лікарських препаратів, які знижують їх увагу і швидкість реакції прирівнюється до водіння в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.

11. Всі лікувальні і профілактичні заходи при алергії на пилок рослин необхідно узгоджувати з лікарем-алергологом. Тільки в алергологічному кабінеті можливо встановити етіологічний (причинний) діагноз і максимально правильно призначити профілактичне (попереджувальне) лікування.

Прогноз здійснюється аеробіологічною науково-дослідною групою Вінницького національного медичного університету (керівник В. Родінкова) за підтримки Вінницького алергологічного кабінету МКЛ №1 (завідувач Б.Стремедловській).