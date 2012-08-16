Регіонали провели в депутати ще одного свого
13:20, 16 серпня 2012Вінниця
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На проміжних виборах
12 серпня 2012 року у селі Вербівка відбулися позачергові вибори до Липовецької районної ради.
Свої голоси за обраного кандидата прийшли віддати 245 виборців, що склало 73,8%.
Як повідомляє офіційний сайт Вінницької обласної організації ПР, у виборчих перегонах взяли участь троє кандидатів у депутати.
Партію регіонів представляла Ольга Володимирівна Побережець, котра є керівником Зозівської загальноосвітньої школи.
Саме вона отримала найбільшу підтримку місцевих жителів.
За Ольгу Володимирівну проголосувало 159 виборців, що становить 64,9% від загальної кількості голосів.
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