Регіонали провели в депутати ще одного свого

12 серпня 2012 року у селі Вербівка відбулися позачергові вибори до Липовецької районної ради.

Свої голоси за обраного кандидата прийшли віддати 245 виборців, що склало 73,8%.

Як повідомляє офіційний сайт Вінницької обласної організації ПР, у виборчих перегонах взяли участь троє кандидатів у депутати.

Партію регіонів представляла Ольга Володимирівна Побережець, котра є керівником Зозівської загальноосвітньої школи.

Саме вона отримала найбільшу підтримку місцевих жителів.

За Ольгу Володимирівну проголосувало 159 виборців, що становить 64,9% від загальної кількості голосів.