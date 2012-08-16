Чоловік не помічав два тижні, що в нього вкрали мопеда
13:40, 16 серпня 2012Вінниця
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Угнали «Лідера»
15 серпня до Калинівського райвідділу міліції звернувся 45-річний житель міста Чернятин про те, що в період з 30.07.2012 по 14.08.2012 з підсобного приміщення його домогосподарства, шляхом зриву замка, скоєна крадіжка мопеда "Лідер".
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
За підозрою у скоєні даного злочину працівники міліції затримали 16-річного місцевого жителя. Викрадений мопед вилучено та повернуто власнику.
За фактом крадіжки вбачаються знаки злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
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