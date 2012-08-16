П‘яна дівчина зіткнулась з мікроавтобусом

За минулу добу на території області сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, учасницями яких стали представниці прекрасної статі.

Про ец йдеться у повідомленні СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Поблизу села Людовка Жмеринського району 32-річна вінничанка, знаходячись за кермом автомобіля «Daewoo Lanos», не впоралась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху, де скоїла зіткнення з автомобілем «ГАЗ 31105».

Внаслідок ДТП 42-річний водій «ГАЗу», житель Шаргородського району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікарню.

15 серпня близько третьої години ночі в місті Гнівань 45-річний водій мікроавтобусу «Volkswagen LT» допустив наїзд на молоду жінку.

Внаслідок ДТП 23-річна потерпіла, яка в нетверезому стані сиділа на середині дорозі, з легкими тілесними ушкодженнями госпіталізована в хірургічне відділення гніванської лікарні.

Зі слів жінки, як вона опиналася на проїжджій частині дороги, - вона не пам’ятає. Говорить, що ввечері вона зустрілася з подружкою, і вони розпили пляшку вина.

За фактами автопригод проводиться перевірка.