Вінничанам відкрили кордони

Кількість відмов українським громадянам у видачі віз в цьому році зменшилась. Україна та Євросоюз домовилися про подальше спрощення візового режиму. Підписана відповідна угода, згідно з якою розширюється перелік осіб, які підпадають під категорію, що може претендувати на отримання віз до країн Євросоюзу за спрощеною процедурою.

Про це з посиланням на відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради повідомляє сайт ВінницяІнфо.

Під дію документа підпадають не лише журналісти, але й технічні члени їхньої команди (оператори, звукорежисери тощо). Візові спрощення також поширюються не лише на учасників програм обміну від міст-побратимів, а й на інші муніципальні одиниці. Також під цю категорію підпадають громадяни, які відвідують не лише родичів-громадян України, які проживають в ЄС, але і безпосередньо родичів-громадян Євросоюзу. Список поповнився також і супроводжуючими особами, які потребують медичного лікуванні.

Крім того, з'явилося чотири нових категорії осіб, на яких також буде поширюватися спрощена візова процедура. Це члени громадських організацій, члени професій, які беруть участь у міжнародних форумах (семінарах, виставках тощо), представники релігійних громад, учасники програм трансграничної співпраці в рамках програм ЄС.

Консульства та посольства мають повідомляти причину відмови у видачі візи. У разі відмови можна подавати апеляцію. Існує багато випадків, коли після апеляції видають візу.

- Вінничани платять за візи посередникам, але ризикують потрапити на шахраїв, - говорить начальник відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан Анфілов. - З’явилась величезна кількість фірм і посередників, які за плату пропонують допомогу у відкритті візи для подорожі до Європи. На жаль, більшість з них вдаються до дій, які мають ознаки шахрайства. Часто не гребують підробкою документів і надають недостовірну інформацію для вінничан. Мета цих «горе-посередників» залякати процедурою отримання візи і схилити клієнтів сплатити за посередницькі дії.

Головне, не потрібно зазначати неправдиві відомості при подачі документів на отримання віз. Якщо це підтвердиться, то можуть заборонити в’їзд на територію всіх країн Шенгенської угоди на тривалий проміжок часу.

Останнє рішення про дозвіл на в’їзд до країни залишається за прикордонниками. Навіть при наявності відкритої візи, можуть бути проблеми при перетині кордону. Тому з собою бажано мати запрошення для подорожі, бронювання готелю, квитки.