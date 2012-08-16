Одному з трьох дітей після аварії сьогодні зробили операцію

Сьогодні у дитячій обласній лікарні зробили операцію 6-річному Артему Лавренчуку. Два тижні після аварії у якій хлопчик втратив маму і тату, він лежв на витяжці. Але перелом стегна виявився дуже складним і тому сьогодні лікарі провели планову операцію.

Разом з Артемком у лікарні знаходятсья його брат і сестра - 4-річні Ігор та Іра. Діти у аварії отримали незначні травми. Нагадаємо, що зранку 3 серпня родина Лавренчуків їхала на море. Неподалік Умані батько дітей виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком. Водій легковика загинув на місці, його дружина - у реанімації.

- Ми дітям ще нічого не говорили, але вони самі все розуміють, - говорить тітка дітей Оксана. - Менші то весь час приказують: "Мама на небі", а старший Артемко, отримавши від хрещеної у подарунок мобільного телефона, почав вносити туди номери. І каже: "Всіх записав, тільки мами і папи ще немає".

Завтра, 17 серпня у хлопчика день нродження - йому виповнюється 6 років, які він вперше зустріне без батьків.

Родина Лавренчуків просить відгунутися небадужих людей і матеріально підтримати дітей.

Гроші можна переказати на рахунок в Ощадбанку: о\р 26201001446901 код банку 9302607 МФО 302076 р\р 29095953171009 на імя Лавренчук Тетяни Олексіївни.